11 листопада: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні в Україні і світі відзначають Всесвітній день шопінгу.

Зображення: freepik.com

У суботу, 11 листопада, в Україні і світі відзначають Всесвітній день шопінгу. Хоча це неофіційне свято, але воно має багато прихильників по всьому світу.

Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день оригамі та Міжнародний день енергозбереження.

Також 11 листопада є Днем пам'яті загиблих у Першій світовій війні.

Віряни сьогодні вшановують пам'ять Феодора Студита.

11 листопада святкують іменини Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.

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