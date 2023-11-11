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З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

  1. Суспільство

11 листопада: яке сьогодні свято та головні події

10:27, 11 листопада 2023
Сьогодні в Україні і світі відзначають Всесвітній день шопінгу.
11 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Зображення: freepik.com
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У суботу, 11 листопада, в Україні і світі відзначають Всесвітній день шопінгу. Хоча це неофіційне свято, але воно має багато прихильників по всьому світу.

Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день оригамі та Міжнародний день енергозбереження.

Також 11 листопада є Днем пам'яті загиблих у Першій світовій війні.

Віряни сьогодні вшановують пам'ять Феодора Студита.

11 листопада святкують іменини Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.

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