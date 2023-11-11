Ворог бив по Одещині ракетами і дронами: пошкоджені приватні будинки, є постраждалі, фото

Окупанти вдарили ракетами по обʼєктах цивільної та припортової інфраструктури Одещини.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Ніч на суботу, 11 листопада, була дуже неспокійна для низки регіонів, зокрема для Одеської області. Ворог бив спочатку ракетами, а потім ударними дронами "Шахед". Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний.

Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", - повідомив він.

Після ракетної атаки терористи запустили ударні БпЛА.

"Сили ППО збили чотири дрони, проте відбулось влучання по будівлях, що не використовувались, поранених немає",- додав Кіпер.

Як уточнила прокуратура області, внаслідок атак пошкоджено низку приватних будинків, господарчих споруд, автівки містян та об’єкт припортової інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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