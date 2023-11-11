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Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

  1. В Україні

Ворог бив по Одещині ракетами і дронами: пошкоджені приватні будинки, є постраждалі, фото

10:15, 11 листопада 2023
Окупанти вдарили ракетами по обʼєктах цивільної та припортової інфраструктури Одещини.
Ворог бив по Одещині ракетами і дронами: пошкоджені приватні будинки, є постраждалі, фото
Фото: Одеська обласна прокуратура
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Ніч на суботу, 11 листопада, була дуже неспокійна для низки регіонів, зокрема для Одеської області. Ворог бив спочатку ракетами, а потім ударними дронами "Шахед".  Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний.
Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", - повідомив він. 

Після ракетної атаки терористи запустили ударні БпЛА.

"Сили ППО збили чотири дрони, проте відбулось влучання по будівлях, що не використовувались, поранених немає",- додав Кіпер.

Як уточнила прокуратура області, внаслідок атак пошкоджено низку приватних будинків, господарчих споруд, автівки містян та об’єкт припортової інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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