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На Київщині дві російські ракети впали у полі, вибухова хвиля пошкодила 5 будинків: фото

10:34, 11 листопада 2023
У будинках вибіти вікна, пошкоджені покрівлі.
На Київщині дві російські ракети впали у полі, вибухова хвиля пошкодила 5 будинків: фото
Фото: МВС
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Як ми писали, зранку 11 листопада рф намагалася нанести ракетні удари по Києву і області. Ворог випустив балістичні ракети, працювала ППО. Начальник КОВА Руслан Кравченко повідомив, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна.

Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. Загиблі та постраждалі відсутні.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. 

 

 

Фото: МВС

Нагадаємо, що вночі рф запустила по Україні шахеди, які також летіли у напрямку столиці. За попередніми даними, усі БПЛА збила ППО.

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