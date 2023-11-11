На Київщині дві російські ракети впали у полі, вибухова хвиля пошкодила 5 будинків: фото

У будинках вибіти вікна, пошкоджені покрівлі.

Фото: МВС

Як ми писали, зранку 11 листопада рф намагалася нанести ракетні удари по Києву і області. Ворог випустив балістичні ракети, працювала ППО. Начальник КОВА Руслан Кравченко повідомив, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна.

Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств. Загиблі та постраждалі відсутні.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Фото: МВС

Нагадаємо, що вночі рф запустила по Україні шахеди, які також летіли у напрямку столиці. За попередніми даними, усі БПЛА збила ППО.

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