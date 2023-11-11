Попередньо ворог випустив балістику, спрацювала ППО – Юрій Ігнат про звуки вибухів у Києві вранці

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, звуки вибухів були пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Джерело фото: Укрінформ

Звуки вибухів у Києві зранку 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи ... Очікуємо оперативну інформацію від місцевої влади, але була робота протиповітряної оборони. Відпрацювала ППО Києва по балістиці», - сказав він.

Речник пояснив, що балістика летить надзвичайно швидко.

«Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал"», - пояснив Ігнат.

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