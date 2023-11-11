Компанія Apple готує позов проти ЄС щодо закону про цифрові ринки – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, компанія буде оскаржувати рішення регулятора ЄС включити весь App Store до нового цифрового антимонопольного списку блоку.

Джерело фото: Andrew Burton/Getty Images

Компанія Apple планує оскаржувати рішення регулятора ЄС внести весь магазин застосунків App Store до нового цифрового антимонопольного списку блоку. За словами людей, обізнаних із цим питанням, компанія також стверджуватиме, що послуга iMessage не повинна підлягати більш ретельному контролю з боку регуляторів.

Про це йдеться у матеріалі видання «Bloomberg».

Як зазначається, апеляція Apple «все ще знаходиться в чернетці» і може бути змінена до 16 листопада – терміну оскарження в Генеральному суді ЄС. Про це повідомили у джерелах видання.

Європейська комісія відмовилася від коментарів. Apple не відповіла на електронні листи з проханням прокоментувати.

Закон ЄС про цифрові ринки (DMA) ухвалили навесні 2022 року. DMA спрямований на забезпечення того, щоб цифрові ринки залишалися «відкритими та конкурентоспроможними».

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