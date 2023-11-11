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  1. У світі

У США вперше злетів далекобійний стелс-бомбардувальник B-21 Raider, здатний нести ядерною зброю

09:09, 11 листопада 2023
Новий бомбардувальник B-21 Raider ВПС США здійснив перший політ.
У США вперше злетів далекобійний стелс-бомбардувальник B-21 Raider, здатний нести ядерною зброю
Джерело фото: REUTERS/David Swanson
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У Каліфорнії в США вперше злетів далекобійний стелс-бомбардувальник B-21 Raider, здатний нести ядерну зброю.

Про це повідомляє «Reuters». B-21 був публічно представлений у грудні 2022 року.

B-21, що має форму «летючого крила», і, як і його попередник B-2 Spirit, буде здатний нести звичайну і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправлення на далеких і середніх відстанях.

У «Reuters» пишуть, що ВПС США планують закупити щонайменше 100 таких літаків на заміну бомбардувальникам B-1 і B-2.

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