Досягнуто угоди на рівні експертів щодо другого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ

Досягнуто домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для другого перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування.

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Представники влади України та співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для другого перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) обсягом близько 15,6 млрд доларів США.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Як зазначили у відомстві, досягнута домовленість підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями.

Як ми розповідали, з 6 листопада розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Місія працювала в гібридному форматі – офлайн та онлайн.

У Мінфіні розповіли, що насамперед, місією МВФ було проведено перегляд виконання Україною умов, передбачених програмою EFF, а саме в сферах боротьби і запобігання корупції, верховенства права, монетарної та фіскальної політики, фінансового сектору, бюджетної та податкової політики, а також енергетичного сектору.

«Експертами МВФ відзначено прогрес України у виконанні зобов'язань за Програмою EFF та незмінну відданість загальному порядку денному реформ. Домовленість на рівні експертів прокладає шлях до розгляду Виконавчою радою МВФ рішення про виділення Україні траншу близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ)», - пишуть у Мінфіні.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що МВФ також покращив очікування щодо макроекономічних перспектив у 2023 році — прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік підвищено до 4,5%, у порівнянні з попередніми оцінками у діапазоні 1-3% під час першого перегляду програми EFF.

«Результатом успішного перегляду програми EFF може стати отримання Україною фінансування в розмірі близько 900 млн доларів США», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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