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  1. В Украине

Достигнуты соглашения на уровне экспертов относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ

08:51, 11 ноября 2023
Достигнуты договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для второго пересмотра четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования.
Достигнуты соглашения на уровне экспертов относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ
Источник фото getty images
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Представители властей Украины и сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для второго пересмотра четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) в объеме около 15,6 млрд долларов США.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Как отметили в ведомстве, достигнутая договоренность подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели.

Как мы рассказывали, с 6 ноября начала работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Миссия работала в гибридном формате – офлайн и онлайн.

В Минфине рассказали, что прежде всего миссией МВФ был проведен пересмотр выполнения Украиной условий, предусмотренных программой EFF, а именно в сферах борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права, монетарной и фискальной политики, финансового сектора, бюджетной и налоговой политики, а также энергетического сектора.

«Экспертами МВФ отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по Программе EFF и неизменную приверженность общей повестке реформ. Договоренность на уровне экспертов прокладывает путь к рассмотрению Исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине транша около 900 млн. долларов США (663,9 млн. СПЗ)», - пишут в Минфине.

Кроме того, в Министерстве отметили, что МВФ также улучшил ожидания макроэкономических перспектив в 2023 году — прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год повышен до 4,5%, по сравнению с предварительными оценками в диапазоне 1-3% во время первого пересмотра программы EFF.

«Результатом успешного пересмотра программы EFF может стать получение Украиной финансирования в размере около 900 млн. долларов США», - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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