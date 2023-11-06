Миссия МВФ начинает дискуссии с Украиной относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования

Миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн.

С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как отмечается, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

В ходе второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, переходу к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Будут обсуждаться результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе.

Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

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