Во Франции впервые будут судить действующего министра за злоупотребление служебным положением

Министра обвиняют в использовании должностного положения для предоставления безосновательных санкций судьям, которые расследовали дела его клиентов и друзей.

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Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предстанет перед специальной юрисдикцией, которая судит членов правительства, из-за вероятного конфликта интересов и возможных злоупотреблений служебным положением. Это первый случай, когда действующий член французского правительства оказывается перед судом, - сообщает Le Monde.

Судебный процесс начался в понедельник, 6 ноября в Суде Республики (CJR).

До назначения на должность министра юстиции в июле 2020 года, Дюпон-Моретти был известным адвокатом по делам уголовного направления. По результатам длительного расследования, следственный комитет CJR предъявил ему обвинение в конфликте интересов. Он обвиняется в использовании своего должностного положения с целью наложения дисциплинарных санкций на четырех судей, которые проводили расследование по делам его клиентов или друзей в двух отдельных случаях.

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