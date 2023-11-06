У Франції вперше судитимуть чинного міністра за зловживання службовим становищем

Міністра обвинувачують у використанні посадового становища для надання безпідставних санкцій суддям, які розслідували справи його клієнтів і друзів.

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Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті постане перед спеціальною юрисдикцією, яка судить членів уряду, через ймовірний конфлікт інтересів і можливі зловживання службовим становищем. Це перший випадок, коли діючий член французького уряду опиняється перед судом, – повідомляє Le Monde.

Судовий процес розпочався в понеділок, 6 листопада в Суді Республіки (CJR).

До призначення на посаду міністра юстиції у липні 2020 року, Дюпон-Моретті був відомим адвокатом у справах кримінального спрямування. За результатами довготривалого розслідування, слідчий комітет CJR пред'явив йому обвинувачення у конфлікті інтересів. Він обвинувачується в використанні свого посадового становища з метою накладення дисциплінарних санкцій на чотирьох суддів, які проводили розслідування у справах його клієнтів або друзів у двох окремих випадках.

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