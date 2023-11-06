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  1. В Украине

Работника мобилизовали: нужно ли работодателю оплачивать его е-больничный

11:19, 6 ноября 2023
Работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности на время мобилизации, оснований для назначения пособия по временной нетрудоспособности как выплаты, компенсирующей потерю зарплаты, нет.
Работника мобилизовали: нужно ли работодателю оплачивать его е-больничный
Фото: Espreso.tv
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, подлежит ли оплате электронный листок нетрудоспособности работнику, проходящему военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Нет. Работнику, освобожденному от выполнения своих обязанностей по должности (профессии) на время выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществляемых им в рабочее время, оснований для назначения пособия по временной нетрудоспособности как выплаты, компенсирующей потерю заработной платы, нет.

Таким работникам осуществляется выплата денежного довольствия за средства Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно части третьей статьи 119 КЗоТ Украины за работниками, проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период сохраняются только место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва".

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