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  1. Суд инфо

Регистрация и авторизация юридических лиц в Электронном суде: семинар, видео

11:00, 6 ноября 2023
Специалисты государственных предприятий проведут открытый онлайн семинар по вопросам работы в Электронном суде.
Регистрация и авторизация юридических лиц в Электронном суде: семинар, видео
Изображение: freepik.com
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В среду, 8 ноября, специалисты государственных предприятий «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» проведут открытый онлайн семинар по вопросам работы в Электронном суде.

Он запланирован на 14 часов.

Особое внимание специалисты обещают уделить процессам регистрации и авторизации юридических лиц в Электронном суде.

Команда во время обучения будет отвечать на вопросы зрителя. Их можно подготовить заранее по ссылке – здесь.

Ссылка на семинар – здесь.

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