Реєстрація та авторизація юридичних осіб в Електронному суді: семінар, відео

фахівці державних підприємств проведуть відкритий онлайн семінар з питань роботи в Електронному суді.

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У середу, 8 листопада, фахівці державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проведуть відкритий онлайн семінар з питань роботи в Електронному суді.

Він запланований на 14 годину.

Особливу увагу фахівці обіцяють приділити процесам реєстрації та авторизації юридичних осіб в Електронному суді.

Команда під час навчання буде відповідати на запитання глядачів. Їх можна підготувати заздалегідь за посиланням – тут.

Посилання на семінар – тут.

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