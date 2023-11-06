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Суд изменил приговор в отношении осужденной за умышленное убивство: к какому выводу пришел Верховный Суд

09:47, 6 ноября 2023
Верховный Суд изменил решения судов первой и апелляционной инстанций и переквалифицировал действия женщины, причинившей смертельные повреждения своему знакомому во время конфликта с ним, из умышленного убийства на умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Суд изменил приговор в отношении осужденной за умышленное убивство: к какому выводу пришел Верховный Суд
Изображение: freepik.com
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Верховный Суд изменил решение судов первой и апелляционной инстанций и переквалифицировал действия женщины, которая причинила смертельные повреждения своему знакомому во время конфликта с ним.

Вирішуючи питання про те, чи перебувала жінка, яка спричинила смерть потерпілому, в стані необхідної оборони, якщо експерт не зміг установити точний час смерті потерпілого, суд має враховувати вимоги про те, що всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ч. 4 ст. 17 КПК України), та виходити з часу смерті, який є найбільш сприятливим для засудженої, оскільки вказує на те, що вона перебувала в стані необхідної оборони.

Такого висновку дійшов Верховний Суд, змінивши рішення судів першої та апеляційної інстанцій і перекваліфікувавши дії жінки, яка заподіяла смертельні ушкодження своєму знайомому під час конфлікту з ним, з умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України).

Вироком райсуду, залишеним без змін апеляційним судом, жінка була засуджена до 9 років позбавлення волі за те, що вона, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту зі своїм знайомим нанесла йому два удари ножем в ділянку черевної порожнини, внаслідок чого він помер. Суди першої та апеляційної інстанцій відхилили доводи засудженої про те, що вона перебувала в стані необхідної оборони. Таку незгоду суди аргументували тим, що смертельні поранення потерпілому вона спричинила через кілька годин після того, як зазнала побиття.

Верховний Суд у рішенні зазначив, що жінка, яка заподіяла смертельні ушкодження своєму знайомому, перебувала у стані необхідної оборони. 

Оскільки з матеріалів справи вбачається, що експерти не змогли встановити точний час смерті і за їхнім висновком смертельні поранення потерпілий міг отримати з 22:20 16 листопада до 03:20 наступної доби, то суди під час визначення часу смерті потерпілого мали керуватися вимогами ч. 4 ст. 17 КПК України і прийняти за час смерті варіант, що є найбільш сприятливим для засудженої, тобто 22:20 16 листопада.

Водночас, на думку Верховного Суду, в цій ситуації має місце непропорційність дій засудженої небезпечності посягання, оскільки в момент завдання нею двох ударів ножем потерпілому він вже не мав у руках ножа. Тому Верховний Суд констатував, що жінка, перебуваючи у стані необхідної оборони, перевищила її межі.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 19 вересня 2023 року у справі № 204/647/20.

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