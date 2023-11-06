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  1. В мире

Еврокомиссия осудила всплеск антисемитских инцидентов в Европейском Союзе и мире

09:35, 6 ноября 2023
ЕК заявила об усилении мер безопасности в сотрудничестве с государствами-членами.
Еврокомиссия осудила всплеск антисемитских инцидентов в Европейском Союзе и мире
Источник фото: GETTY IMAGES
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Еврокомиссия решительно осудила всплеск антисемитских инцидентов на территории Европейского Союза и в мире.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Еврокомиссией.

«Мы наблюдаем всплеск антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и во всем мире: коктейли Молотова брошены в синагогу в Германии, звезды Давида нарисованы на жилых домах во Франции, оскверненное еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты, скандировавшие лозунги ненависти против евреев. В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы решительнее всего осуждаем эти отвратительные действия. Они идут против всего, за что стоит Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни», – заявили в Еврокомиссии.

В ЕК призвали граждан противостоять и росту антисемитизма и росту антимусульманской ненависти, которым нет места в Европе.

«В сотрудничестве с государствами-членами мы будем усиливать меры безопасности. Мы уже увеличили финансирование ЕС для защиты мест для вероисповедания и других помещений, работаем над тем, чтобы обеспечить большую поддержку. Параллельно усиливаем выполнение соответствующего законодательства, чтобы обеспечить быструю и эффективную реакцию онлайн-платформ на антисемитский или антимусульманский контент в интернете, будь то террористический контент, вражда или дезинформация. Наша общая обязанность – осуждать ненависть во всех ее формах и противостоять ей», - добавили в ЕК.

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