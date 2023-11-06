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  1. У світі

Єврокомісія засудила сплеск антисемітських інцидентів у Європейському Союзі та світі

09:35, 6 листопада 2023
ЄК заявила про посилення заходів безпеки у співпраці з державами-членами.
Єврокомісія засудила сплеск антисемітських інцидентів у Європейському Союзі та світі
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Єврокомісія рішуче засудила сплеск антисемітських інцидентів на території Європейського Союзу та у світі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Єврокомісією.

«Ми спостерігаємо сплеск антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинуті в синагогу в Німеччині, зірки Давида намальовані на житлових будинках у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти, які скандували гасла ненависті проти євреїв. У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя», - заявили в Єврокомісії.

У ЄК закликали громадян протистояти і зростанню антисемітизму, і зростанню антимусульманської ненависті, яким немає місця в Європі.

«У співпраці з державами-членами ми посилюватимемо заходи безпеки. Ми вже збільшили фінансування ЄС для захисту місць для віросповідання та інших приміщень, працюємо над тим, щоб забезпечити більшу підтримку. Паралельно посилюємо виконання відповідного законодавства, щоб забезпечити швидку та ефективну реакцію онлайн-платформ на антисемітський або антимусульманський контент в інтернеті, будь то терористичний контент, ворожнеча чи дезінформація. Наш спільний обов’язок – засуджувати ненависть в усіх її формах і протистояти їй», - додали в ЄК.

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