Єврокомісія засудила сплеск антисемітських інцидентів у Європейському Союзі та світі

ЄК заявила про посилення заходів безпеки у співпраці з державами-членами.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Єврокомісія рішуче засудила сплеск антисемітських інцидентів на території Європейського Союзу та у світі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Єврокомісією.

«Ми спостерігаємо сплеск антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинуті в синагогу в Німеччині, зірки Давида намальовані на житлових будинках у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти, які скандували гасла ненависті проти євреїв. У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучіше засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть проти всього, за що стоїть Європа. Проти наших основних цінностей і нашого способу життя», - заявили в Єврокомісії.

У ЄК закликали громадян протистояти і зростанню антисемітизму, і зростанню антимусульманської ненависті, яким немає місця в Європі.

«У співпраці з державами-членами ми посилюватимемо заходи безпеки. Ми вже збільшили фінансування ЄС для захисту місць для віросповідання та інших приміщень, працюємо над тим, щоб забезпечити більшу підтримку. Паралельно посилюємо виконання відповідного законодавства, щоб забезпечити швидку та ефективну реакцію онлайн-платформ на антисемітський або антимусульманський контент в інтернеті, будь то терористичний контент, ворожнеча чи дезінформація. Наш спільний обов’язок – засуджувати ненависть в усіх її формах і протистояти їй», - додали в ЄК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.