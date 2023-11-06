Обстріл Одеси та Херсону: у МВС розповіли про наслідки атаки окупантів

В Одесі рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу.

Джерело фото: Сили оборони півдня України / Олег Кіпер

Внаслідок атаки окупантів по Одесі пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура. Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також після обстрілу виникли пожежі у двох будівлях, а в одному із сел пошкоджено приватний будинок.

«Внаслідок удару по Одещині 8 людей отримали поранення», - повідомив Клименко.

Окрім того, Міністр зазначив, що російські військові вдарили по місту Херсон. Пошкоджень зазнали 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. На щастя, минулося без постраждалих. Потім ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки.

«Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час», - повідомив Клименко.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що із 20:00 5 листопада до опівночі 6 листопада окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

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