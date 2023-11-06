Обстрел Одессы и Херсона: в МВД рассказали о последствиях атаки оккупантов

В Одессе спасатели ГЧСЧ установили пункт обогрева и на протяжении ночи оказывали жителям психологическую помощь.

Источник фото: Силы обороны юга Украины / Олег Кипер

В результате атаки оккупантов по Одессе повреждены 20 многоквартирных домов, художественный музей, более двух десятков автомобилей, инфраструктура. Спасатели ГСЧС установили пункт обогрева и на протяжении ночи оказывали жителям психологическую помощь.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в одном из сел поврежден частный дом.

«В результате удара по Одесщине 8 человек получили ранения», - сообщил Клименко.

Кроме того, Министр отметил, что российские военные ударили по городу Херсон. Повреждения получили 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. К счастью, обошлось без пострадавших. Потом враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома.

«Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – наибольшее количество за все время», – сообщил Клименко.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 20:00 5 ноября до полуночи 6 ноября оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.