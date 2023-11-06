Працівника мобілізували: чи потрібно роботодавцю оплачувати його е-лікарняний

Працівнику, увільненому від виконання свої обов’язків за посадою на час мобілізації, підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності як виплати, що компенсує втрату зарплати, немає.

Фото: Espreso.tv

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи підлягає оплаті електронний листок непрацездатності працівнику, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Ні. Працівнику, увільненому від виконання свої обов’язків за посадою (професією) на час виконання державних або громадських обов'язків, які здійснюється ним у робочий час, підстав для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності як виплати, що компенсує втрату заробітної плати, немає.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за кошти Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно з частиною третьою статті 119 КЗпП України за працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зберігаються лише місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, у яких вони працювали на час призову".

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