Новый бомбардировщик B-21 Raider ВВС США совершил первый полет.

Источник фото: REUTERS/David Swanson

В Калифорнии в США впервые взлетел дальнобойный стелс-бомбардировщик B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Об этом сообщает «Reuters». B-21 был публично представлен в декабре 2022 года.

B-21, имеющий форму «летучего крыла», и, как и его предшественник B-2 Spirit, будет способен нести обычное и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на дальних и средних расстояниях.

В Reuters пишут, что ВВС США планируют закупить по меньшей мере 100 таких самолетов взамен бомбардировщикам B-1 и B-2.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.