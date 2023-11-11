Apple готовит иск против ЕС относительно закона о цифровых рынках – СМИ

По информации СМИ, компания будет оспаривать решение регулятора ЕС включить весь App Store в новый цифровой антимонопольный список блока.

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Компания Apple планирует обжаловать решение регулятора ЕС внести весь магазин приложений App Store в новый цифровой антимонопольный список блока. По словам людей, осведомленных с этим вопросам, компания также будет утверждать, что услуга iMessage не должна подвергаться более тщательному контролю со стороны регуляторов.

Об этом говорится в материале издания «Bloomberg».

Как отмечается, апелляция Apple «все еще находится в черновике» и может быть изменена до 16 ноября – срока обжалования в Генеральном суде ЕС. Об этом сообщили в источниках издания.

Европейская комиссия отказалась от комментариев. Apple не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать.

Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) был принят весной 2022 года. DMA направлен на обеспечение того, чтобы цифровые рынки оставались «открытыми и конкурентоспособными».

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