Apple готовит иск против ЕС относительно закона о цифровых рынках – СМИ

Компания Apple планирует обжаловать решение регулятора ЕС внести весь магазин приложений App Store в новый цифровой антимонопольный список блока. По словам людей, осведомленных с этим вопросам, компания также будет утверждать, что услуга iMessage не должна подвергаться более тщательному контролю со стороны регуляторов.
Об этом говорится в материале издания «Bloomberg».
Как отмечается, апелляция Apple «все еще находится в черновике» и может быть изменена до 16 ноября – срока обжалования в Генеральном суде ЕС. Об этом сообщили в источниках издания.
Европейская комиссия отказалась от комментариев. Apple не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать.
Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) был принят весной 2022 года. DMA направлен на обеспечение того, чтобы цифровые рынки оставались «открытыми и конкурентоспособными».
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