Предварительно враг выпустил баллистику, сработала ПВО – Юрий Игнат о звуках взрывов в Киеве утром

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, звуки взрывов были связаны с работой противовоздушной обороны.

Источник фото: Укринформ

Звуки взрывов в Киеве с утра 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Предварительная информация, это все-таки была баллистика. В Киеве раздались взрывы … Ожидаем оперативную информацию от местных властей, но была работа противовоздушной обороны. Отработала ПВО Киева по баллистике», - сказал он.

Спикер объяснил, что баллистика летит очень быстро.

«Балистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал"», - объяснил Игнат.

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