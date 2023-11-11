В частині Києва призупинили постачання опалення та гарячої води

«Київтеплоенерго» проводить роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом низку районів.

Зображення: freepik.com

На вихідних, із 6:00 11-го листопада до 6:00 13-го листопада «Київтеплоенерго» проведе технічні ремонтні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів Києва.

Про це пишуть у КМДА.

Як зазначається, роботи проводитимуть позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону.

На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене.

«Роботи триватимуть у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг», - наголосили у повідомленні.

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