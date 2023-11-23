Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховном Суде восстановят архив, юридическую службу и проведут классификацию должностей, — утверждены изменения

Изменения в структуре аппарата Верховного Суда, одобренные в декабре 2022 года, не лучшим образом повлияли на эффективность его работы и привели к частичной разбалансировке ответственности и потере квалифицированных специалистов, - Пленум ВС решил исправить ситуацию.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу конституционности нормы об ограничении максимального размера пенсии

Кировоградский окружной админсуд обратился к Пленуму ВС по поводу неконституционности ограничения максимального размера пенсии.

Непроведение выборов из соображений безопасности избирателей не означает лишения их избирательных прав, - Пленум ВС не стал обращаться в КСУ

Непроведение выборов в определенное время – то есть их отложение из соображений безопасности избирателей, хотя и имеет признаки определенного вмешательства в реализацию избирательных прав, но не означает лишения этих прав, - Пленум Верховного Суда отказал во внесении представления в КСУ о конституционности нормы Избирательного кодекса, которая , по мнению ШААС, ограничивает избирательные права граждан.

Пленум Верховного Суда решил, что обращаться в КСУ по поводу «замороженного» в 2021 году прожиточного минимума для расчета оклада судьи, оснований нет

Пленум Верховного Суда обсудил, следует ли обращаться в Конституционный Суд относительно уменьшенного размера прожиточного минимума для расчета должностного оклада судей в 2102 грн.

Суды при рассмотрении дел о домашнем насилии и насилии по признаку пола обяжут решать вопрос о направлении обидчиков на соответствующую программу

В связи с ратификацией Стамбульской конвенции предполагаются изменения в порядке привлечения к ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

  1. В Украине

Взятка за выдачу заключения для лица с инвалидностью: суд наказал председателя одной из харьковских МСЭК

22:21, 23 ноября 2023
За справку чиновник просила 7000 грн. неправомерной выгоды
Взятка за выдачу заключения для лица с инвалидностью: суд наказал председателя одной из харьковских МСЭК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Киевский районный суд Харькова признал виновной председателя одной из харьковских МСЭК в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в июле 2021 года к председателю МСЄК обратилась женщина, являющаяся инвалидом с детства ІІІ группы, с целью получения заключения о времени наступления инвалидности для оформления в дальнейшем причитающихся ей соцвыплат.

«Служебное лицо, осознавая, что невыдача вывода о времени наступления инвалидности или искусственное создание задержки выдачи такого вывода ухудшит материальное положение женщины, сообщила ей, что может в сжатые сроки выдать ей заключение. Однако она поставила условие женщине, что это будет стоить 7000 грн, иначе она вообще не выдаст указанную справку.

Испугавшись, женщина ответила, что у нее с собой только 2000 грн. Глава МСЭК предложила прийти к ней в другой раз и принести всю сумму», - говорится в сообщении.

Служебное лицо лично заключила о времени наступления инвалидности, согласно которому женщина могла быть инвалидом до достижения 18-летнего возраста, подписала его и заверила печатью.

В августе 2021 года во время передачи денег должностное лицо было задержано. В суде обвиняемая свою вину не признала. Она заявила, что при передаче денег плохо себя чувствовала, поэтому даже не поняла, что за «бумажки» предоставила ей потерпевшая.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года с конфискацией всего имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали чиновницу, которая требовала взятку за хранение гуманитарной помощи в помещении ипподрома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду