Взятка за выдачу заключения для лица с инвалидностью: суд наказал председателя одной из харьковских МСЭК

За справку чиновник просила 7000 грн. неправомерной выгоды

Киевский районный суд Харькова признал виновной председателя одной из харьковских МСЭК в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в июле 2021 года к председателю МСЄК обратилась женщина, являющаяся инвалидом с детства ІІІ группы, с целью получения заключения о времени наступления инвалидности для оформления в дальнейшем причитающихся ей соцвыплат.

«Служебное лицо, осознавая, что невыдача вывода о времени наступления инвалидности или искусственное создание задержки выдачи такого вывода ухудшит материальное положение женщины, сообщила ей, что может в сжатые сроки выдать ей заключение. Однако она поставила условие женщине, что это будет стоить 7000 грн, иначе она вообще не выдаст указанную справку.

Испугавшись, женщина ответила, что у нее с собой только 2000 грн. Глава МСЭК предложила прийти к ней в другой раз и принести всю сумму», - говорится в сообщении.

Служебное лицо лично заключила о времени наступления инвалидности, согласно которому женщина могла быть инвалидом до достижения 18-летнего возраста, подписала его и заверила печатью.

В августе 2021 года во время передачи денег должностное лицо было задержано. В суде обвиняемая свою вину не признала. Она заявила, что при передаче денег плохо себя чувствовала, поэтому даже не поняла, что за «бумажки» предоставила ей потерпевшая.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года с конфискацией всего имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали чиновницу, которая требовала взятку за хранение гуманитарной помощи в помещении ипподрома.

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