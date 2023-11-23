Хабар за видачу висновку для особи з інвалідністю: суд покарав голову однієї з харківських МСЕК

За довідку посадовиця просила 7000 грн. неправомірної вигоди.

Київський районний суд м. Харкова визнав винною голову однієї з харківських МСЕК в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у липні 2021 року до голови МСЕК звернулась жінка, яка є інвалідом з дитинства ІІІ групи, з метою отримання висновку про час настання інвалідності для оформлення у подальшому належних їй соцвиплат.

«Службовиця, усвідомлюючи, що невидача висновку про час настання інвалідності або штучне створення затримки видачі такого висновку погіршить матеріальне становище жінки, повідомила їй, що може у стислий термін видати їй висновок. Проте вона поставила умову жінці, що це буде «коштувати» 7000 грн, інакше вона взагалі не видасть вказану довідку.

Злякавшись, жінка відповіла, що в неї з собою тільки 2000 грн. Голова МСЕК запропонувала прийти до неї іншим разом та принести всю суму», - сказано у повідомленні.

Службовиця особисто склала висновок про час настання інвалідності, відповідно до якого жінка могла бути інвалідом до досягнення 18-річного віку, підписала його та завірила печаткою.

У серпні 2021 року під час передачі грошей службову особу затримали. У суді обвинувачена свою вину не визнала. Вона заявила, що під час передачі грошей погано себе почувала, тому навіть не зрозуміла, що за «папірці» надала їй потерпіла.

Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки з конфіскацією всього майна.

Раніше ми писали, що у Києві затримали посадовицю, яка вимагала хабар за зберігання гуманітарної допомоги в приміщенні іподрому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.