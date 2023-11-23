Ворог обстріляв касетними снарядами Чорнобаївку: є загиблі та поранені, фото

Наразі відомо про трьох загиблих.

Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Російські окупаційні війська не перестають обстрілювати звільнену територію Херсонщини. Сьогодні ворог завдав удару по Чорнобаївці. Станом на зараз відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами.

"росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей", - розповів він.

Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

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