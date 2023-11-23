Киян попередили про погіршення погодних умов

У Києві прогнозуються сильні пориви вітру.

Фото: ns-plus.com.ua

У п’ятницю, 24 листопада, у Києві через погодні умови було оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Завтра у столиці та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Також йтиме дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

У Києві вночі прогнозується 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Раніше ми писали, що у Києві випав перший сніг.

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