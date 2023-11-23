В Одесі судили чоловіка, який підірвав поштомат, аби помститися Новій пошті

Він розробив саморобний вибуховий пристрій та відправив його зі Львову до Одеси. На пошті він вказав недостовірні дані.

Переконавшись, що замовлення прибуло до поштомату біля супермаркету «АТБ», він за допомогою автоматичного таймеру підірвав свій пристрій.

Чоловік повністю визнав свою вину. Пояснив, що був незадоволений співпрацею з Новою поштою, тому вирішив пошкодити майно.

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