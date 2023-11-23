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Відчуження житла, придбаного з житловим сертифікатом: Комітет підтримав законопроєкт

20:19, 23 листопада 2023
Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВРУ включити його до порядку денного.
Відчуження житла, придбаного з житловим сертифікатом: Комітет підтримав законопроєкт
Джерело фото: Дія
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Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із забороною відчуження об’єктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості (реєстраційний № 10208 – детально ми писала про законопроєкт тут).

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВРУ включити його до порядку денного десятої сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України та зі скороченням наполовину строку підготовки.

Законопроєктом пропонується внесення змін до законів України «Про нотаріат» і «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», згідно яких передбачається можливість для отримувачів компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна:

  • здійснити за рахунок кредитних коштів оплату різниці між фактичною вартістю житла, що ними придбається з використанням житлового сертифіката, та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті;
  • передачі ними житла, придбаного з використанням житлового сертифіката, в іпотеку з подальшим обтяженням речових прав на такий об’єкт;
  • дострокового зняття заборони відчуження, накладеної при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката, у разі звернення стягнення на житло, придбане з використанням житлового сертифіката.

На сьогоднішній день згідно вимог Закону України про компенсацію, оплата різниці між фактичною вартістю квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому), що придбавається (у тому числі інвестується/фінансується) та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, здійснюється отримувачем компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна з використанням житлового сертифіката самостійно; отримувач компенсації не має права відчужувати житло, що придбане з використанням житлового сертифіката, протягом п’яти років, а нотаріус, який посвідчує договір про придбання житла з використанням житлового сертифіката, накладає заборону відчуження строком на п’ять років (частини восьма, шістнадцята та сімнадцята статті 8).

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