Отчуждение жилья, приобретенного с жилищным сертификатом: Комитет поддержал законопроект

Комитет принял решение рекомендовать ВРУ включить его в повестку дня.

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Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел на своем заседании проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных (в том числе проинвестированных/профинансированных) с использованием жилищного сертификата на приобретение объекта жилой недвижимости (регистрационный № 10208 – подробно мы писали о законопроекте здесь).

По итогам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать ВРУ включить его в повестку дня десятой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу с доработкой положений в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины и с сокращением наполовину срока подготовки.

Законопроєктом пропонується внесення змін до законів України «Про нотаріат» і «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», згідно яких передбачається можливість для отримувачів компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна:

здійснити за рахунок кредитних коштів оплату різниці між фактичною вартістю житла, що ними придбається з використанням житлового сертифіката, та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті;

передачі ними житла, придбаного з використанням житлового сертифіката, в іпотеку з подальшим обтяженням речових прав на такий об’єкт;

дострокового зняття заборони відчуження, накладеної при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката, у разі звернення стягнення на житло, придбане з використанням житлового сертифіката.

На сьогоднішній день згідно вимог Закону України про компенсацію, оплата різниці між фактичною вартістю квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому), що придбавається (у тому числі інвестується/фінансується) та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, здійснюється отримувачем компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна з використанням житлового сертифіката самостійно; отримувач компенсації не має права відчужувати житло, що придбане з використанням житлового сертифіката, протягом п’яти років, а нотаріус, який посвідчує договір про придбання житла з використанням житлового сертифіката, накладає заборону відчуження строком на п’ять років (частини восьма, шістнадцята та сімнадцята статті 8).

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