Облагается ли налогами компенсация за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество гражданина: ответ ГНС

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что компенсация за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество гражданина не облагается налогом. Об этом сообщил официальный сайт ГНС.
Не облагается налогом доход гражданина, полученный в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное недвижимое имущество в соответствии с Законом № 2923-IX «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рй против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины» (далее – Закон № 2923).
Это предусмотрено п.п. 165.1.66 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), согласно которому в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества в соответствии с Законом № 2923.
В налоговой напомнили, что Законом Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», который вступил в силу 01.08.2023, в частности, внесены изменения в ст. 165 Кодекса, а именно: п. 165.1 дополнен новым п.п. 165.1.66.
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