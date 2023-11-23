В Украине планируют создать награду за особый вклад в развитие крымскотатарского языка

Нацкомиссия по вопросам крымскотатарского языка начала обсуждать разработку законопроекта о введении награды за особый вклад в развитие крымскотатарского языка.

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В Украине планируют ввести новую награду для особого вклада в развитие крымскотатарского языка. Это один из ключевых этапов стратегии развития крымскотатарского языка на период с 2022 по 2032 год. Этот язык был признан ЮНЕСКО одним из языков, требующих особой защиты, - сообщает Минреинтеграции.

Во время заседания Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка обсуждалась разработка законодательного акта об установлении государственной награды за особый вклад в развитие и популяризацию крымскотатарского языка. Такое решение имеет целью повышение престижа языка и поощрение граждан активно поддерживать и популяризировать его среди молодежи.

На заседании объявлено о намерении проведения конкурсов на лучший дизайн награды. Организация этих конкурсов и выбор лучшего рисунка будет возложена на Государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Предложение о создании этой награды должно быть передано на рассмотрение Президента. Решение об установлении награды обычно подтверждается указом Главы государства.

Цель этой награды заключается в признании усилий ученых и представителей общественности, которые приобщаются к сохранению и развитию крымскотатарского языка, одного из важнейших языковых наследий Украины.

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