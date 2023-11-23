Справку для школы и детсада теперь можно получить у семейного врача, - Минздрав

Теперь все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

Медицинские справки для зачисления ребенка в школу можно получить у семейного врача. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, Минздрав принял единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.

Теперь все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача. Обследование врачом «первички» включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии.

Все остальные обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.

На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок, режиму питания ребенка и т.д.

Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только, если это требуется самим учреждением или условиями поступления.

Еще одно важное изменение – теперь по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца.

Справка выдается из данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний к его пребывания в этом учебном заведении.

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