Сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф за выход на Евро-2024

Матч состоится 21 марта.

Источник фото: twitter.com/uafukraine

Сборная Украины по футболу сыграет со сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф за выход на Евро-2024.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Матч состоится 21 марта.

В случае выхода в финал 26 марта украинцы сыграют с победителем пары Израиль – Исландия.

Как мы писали, Украина сыграла вничью с Италией и не прошла напрямую на Евро-2024. Поединок закончился со счетом 0:0.

А еще мы рассказывали, что шесть футболок Месси с Чемпионата мира-2022 могут уйти с молотка за $10 миллионов.

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