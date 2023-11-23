Сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф за выход на Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграет со сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф за выход на Евро-2024.
Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Матч состоится 21 марта.
В случае выхода в финал 26 марта украинцы сыграют с победителем пары Израиль – Исландия.
Как мы писали, Украина сыграла вничью с Италией и не прошла напрямую на Евро-2024. Поединок закончился со счетом 0:0.
А еще мы рассказывали, что шесть футболок Месси с Чемпионата мира-2022 могут уйти с молотка за $10 миллионов.
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