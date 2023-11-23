Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП уволил в отставку судей из Киева и Ровенской области.

В четверг, 23 ноября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Белич Ирину Михайловну – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Мычко Игоря Николаевича – с должности судьи Здолбуновского районного суда Ровенской области.

Напомним, с начала 2023 года ВСП уволил 288 судей.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия начинал рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября.

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