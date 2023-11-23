Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП звільнила у відставку суддів з Києва та Рівненщини.

У четвер, 23 листопада, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Білич Ірину Михайлівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Мичку Ігоря Миколайовича – з посади судді Здолбунівського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, з початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя розпочала розгляд скарг на суддів з 22 листопада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.