Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада

Розгляд скарг суддів на рішення дисциплінарних палат Рада правосуддя починає з 21 листопада

Вища рада правосуддя з 22 листопада 2023 року розпочинає розгляд дисциплінарних справ суддів.

Першою дисциплінарну справу щодо судді 22 листопада розгляне Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Це буде дисциплінарна справа судді Жовтневого райсуду міста Дніпропетровська Наталії Ткаченко, яка була відкрита за окремою ухвалою ще Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Крім того, Третя дисциплінарна палата також розгляне питання про відкриття дисциплінарних справ щодо 15 суддів.

Щодо скарг самих суддів на рішення дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, то у пленарному складі Рада правосуддя розпочинає їх розгляд 21 листопада. У цей день будуть розглянуті три скарги суддів на рішення дисциплінарних палат.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя не розглядала дисциплінарні скарги на суддів з серпня 2021 року, після відповідних змін у законодавство.

Відновити розподіл скарг на суддів вдалося лише у жовтні 2023 року, після підписання Президентом Закону 3378-IX.

За цей час у ВРП накопичилося більше 12 тис. скарг на суддів.

Також слід зазначити, що після формування на конкурсних умовах автономної Служби дисциплінарних інспекторів, підготовка дисциплінарних справ до розгляду буде покладена саме на дисциплінарних інспекторів.

Автор В'ячеслав Хрипун

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