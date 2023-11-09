Помер відомий український журналіст Володимир Мостовий

На 77-му році життя помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий.

Фото: Академія української преси

У четвер, 9 листопада, на 77-му році життя помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий. Про це повідомляється на сайті Верхоної Ради.

Повідомляється, що він працював у газетах “Вечірній Київ”, “Хрещатик”, а з 1994-го до 2011-го був засновником та головним редактором “Дзеркала тижня”.

Володимир Мостовий також був головою Комісії з журналістської етики, членом Комісії з питань біоетики, членом Ради конкурентоспроможності України.

Він був нагороджений преміями «Керуючий мас-медіа року» та «За свободу та майбутнє засобів масової інформації».

Як повідомляється, прощання із журналістом відбудеться 11 листопада.

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