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  1. В Україні

Помер відомий український журналіст Володимир Мостовий

20:19, 9 листопада 2023
На 77-му році життя помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий.
Помер відомий український журналіст Володимир Мостовий
Фото: Академія української преси
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У четвер, 9 листопада, на 77-му році життя помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий. Про це повідомляється на сайті Верхоної Ради.

Повідомляється, що він працював у газетах “Вечірній Київ”, “Хрещатик”, а з 1994-го до 2011-го був засновником та головним редактором “Дзеркала тижня”.

Володимир Мостовий також був головою Комісії з журналістської етики, членом Комісії з питань біоетики, членом Ради конкурентоспроможності України.

Він був нагороджений преміями «Керуючий мас-медіа року» та «За свободу та майбутнє засобів масової інформації».

Як повідомляється, прощання із журналістом відбудеться 11 листопада.

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