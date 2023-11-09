Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що в Україні не існує російської нацменшини

19:57, 9 листопада 2023
Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою, — заявила віцепрем’єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що в Україні не існує російської нацменшини
Фото: Стефанішина/Фейсбук
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що російської нацменшини в Україні немає. Є російськомовні громадяни.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, передає Укрінформ. 

За її словами, питання гарантування прав меншин буде дуже важливим на шляху до вступу України о ЄС. Однак такого роду питання не є лише українським, адже інші держави-кандидати на вступ до Євросоюзу також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері.

Попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", як зазначає Ольга Стефанішина, у діалозі з ЄС це не звучить.

"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою”, – наголосила вона.

Стефанішина також підкреслила, що Брюссель усвідомлює чутливість даного питання.

"Я одеситка. Я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ані москалі, ані Венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть, і я дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливість цього", – зазначила віцепремʼєрка.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео