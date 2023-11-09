Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що в Україні не існує російської нацменшини

Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою, — заявила віцепрем’єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Фото: Стефанішина/Фейсбук

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що російської нацменшини в Україні немає. Є російськомовні громадяни.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, передає Укрінформ.

За її словами, питання гарантування прав меншин буде дуже важливим на шляху до вступу України о ЄС. Однак такого роду питання не є лише українським, адже інші держави-кандидати на вступ до Євросоюзу також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері.

Попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", як зазначає Ольга Стефанішина, у діалозі з ЄС це не звучить.

"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою”, – наголосила вона.

Стефанішина також підкреслила, що Брюссель усвідомлює чутливість даного питання.

"Я одеситка. Я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ані москалі, ані Венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть, і я дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливість цього", – зазначила віцепремʼєрка.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Крім того, Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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