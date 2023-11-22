Шесть футболок Месси по Чемпионату мира-2022 могут уйти с молотка за $10 миллионов

Комплект футболок может стать самой ценной коллекцией спортивных вещей, когда-либо выставленных на аукцион.

На известном аукционе Sotheby's выставят футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, где он играл на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Совокупную их стоимость оценивают более чем в 10 миллионов долларов.

Как сообщает Sotheby's, торги продлятся с 30 ноября по 14 декабря.

«Продажа этих шести футболок является монументальным событием в истории аукционов, поскольку предлагает фанатам и коллекционерам возможность прикоснуться к главному достижению Месси», – говорит глава отдела современных предметов коллекционирования Sotheby's Брам Вахтер.

В Sotheby's называют футболки артефактами наследия Месси.

«Они символизируют кульминацию карьеры, полного тяжелого труда и бессмертной страсти к красивой игре. Путь Месси к чемпионату мира 2022 был не прост, поэтому эта победа вдохновила целые поколения футболистов и болельщиков», – отмечают в лондонском аукционе.

Там цитируют реакцию Месси на победу на Чемпионате мира: «Это было здорово. В тот день мне все изменилось. Наконец-то мы получили то, о чем так мечтали, то, чего я так долго хотел в своей карьере. Наконец-то это произошло»

Комплект футболок может стать самой ценной коллекцией спортивных вещей, когда-либо выставленных на аукцион.

Отмечается, что часть вырученных средств направят на поддержку потребностей детей с редкими заболеваниями.

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