Шесть футболок Месси по Чемпионату мира-2022 могут уйти с молотка за $10 миллионов

На известном аукционе Sotheby's выставят футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, где он играл на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Совокупную их стоимость оценивают более чем в 10 миллионов долларов.
Как сообщает Sotheby's, торги продлятся с 30 ноября по 14 декабря.
«Продажа этих шести футболок является монументальным событием в истории аукционов, поскольку предлагает фанатам и коллекционерам возможность прикоснуться к главному достижению Месси», – говорит глава отдела современных предметов коллекционирования Sotheby's Брам Вахтер.
В Sotheby's называют футболки артефактами наследия Месси.
«Они символизируют кульминацию карьеры, полного тяжелого труда и бессмертной страсти к красивой игре. Путь Месси к чемпионату мира 2022 был не прост, поэтому эта победа вдохновила целые поколения футболистов и болельщиков», – отмечают в лондонском аукционе.
Там цитируют реакцию Месси на победу на Чемпионате мира: «Это было здорово. В тот день мне все изменилось. Наконец-то мы получили то, о чем так мечтали, то, чего я так долго хотел в своей карьере. Наконец-то это произошло»
Комплект футболок может стать самой ценной коллекцией спортивных вещей, когда-либо выставленных на аукцион.
Отмечается, что часть вырученных средств направят на поддержку потребностей детей с редкими заболеваниями.
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