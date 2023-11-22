Передавала рф данные о местах дислокации ВСУ и складов с вооружением: будут судить женщину

Данные женщина пересылала куратору с фсб с помощью одного из мессенджеров.

В Сумской области утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая собирала разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах Сумщины.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, уроженка россии, длительно проживающая на Сумщине, пересылала куратору с фсб с помощью одного из мессенджеров, при этом во избежание разоблачения она безотлагательно удаляла отправленную информацию с мобильного устройства.

Врага интересовали данные о штабах управления и складах с вооружением ВСУ на севере.

«Правоохранители задержали женщину в июле 2023 года во время очередного сбора информации для рашистов. С тех пор обвиняемая находится за решеткой», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине, который добровольно согласился собирать и передавать данные военного характера представителям страны-агрессора.

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