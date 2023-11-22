Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

Решая вопрос о том, находилось ли лицо, причинившее смерть потерпевшему, в состоянии необходимой обороны, если эксперт не смог установить точное время смерти потерпевшего, суд должен учитывать требования ч. 4 ст. 17 и исходить из того времени смерти, который наиболее благоприятен для осужденной. Причинение осужденной потерпевшему двух ударов ножом в то время, когда последний уже был без оружия, свидетельствует о превышении пределов необходимой обороны со стороны осужденной, а причинение смерти потерпевшему в таких условиях следует квалифицировать по ст. 118 УК. К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 19.09.2023 г. по делу №204/647/20.

Обстоятельства дела

Женщина обвинялась в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства вместе со своим знакомым, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с последним, в ходе конфликта, взяла в руки кухонный нож, которым умышленно нанесла два удара в область брюшной полости потерпевшего, в результате которых наступила его смерть.

Местный суд признал ее виновной и осудил по ч. 1 ст. 115 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. Суды отклонили заявление осужденной о нахождении в состоянии необходимой обороны, поскольку пришли к выводу, что смертельные ранения потерпевшему она нанесла через несколько часов после того, как потерпела избиение.

В обоснование такого вывода они сослались на заключение судебной медицинской экспертизы, согласно которому у потерпевшего обнаружены повреждения на голове, вызванные за несколько часов до смерти.

В кассационной жалобе осужденная утверждает, что она действовала в состоянии необходимой обороны, однако превысила ее пределы, а судами первой и апелляционной инстанций не опровергнуты ее утверждения о том, что потерпевший вел себя агрессивно, препятствовал ей выйти со двора, нанеся ей многочисленные удары резиновой палкой по разным частям тела, а впоследствии угрожал ее убить ножом. В ответ на реальную угрозу она нанесла потерпевшему по голове два удара резиновой палкой и дважды ударила потерпевшего ножом в живот.

Позиция Верховного Суда

Изменены решения судов предыдущих инстанций и переквалифицированы действия лица по ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

КУС пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций не учли того, что осужденная находилась в состоянии необходимой обороны.

Прежде всего, по мнению коллегии судей, непосредственной причиной нанесения лицом ударов ножом стало общественно опасное посягательство потерпевшего, связанное с ее жестоким избиением и угрозой прибегнуть к более опасному насилию, что подтверждается выводом судебной медицинской экспертизы, в соответствии с которым у нее обнаружено повреждение, свидетельствующие о длительном и настойчивом избиении (не менее 45 травматических воздействий), которое хотя и не привело к тяжелым последствиям для здоровья осужденной, однако влекло ей интенсивную боль и страх за свое здоровье.

Как установила коллегия судей во время проверки материалов уголовного производства, осужденная осталась наедине с потерпевшим не ранее 21:07 вечера. По заключению эксперта смерть потерпевшего наступила примерно за 10-15 часов до начала осмотра трупа на месте обнаружения, которое началось в 13:20.

Поскольку эксперты не смогли установить точное время смерти и по их заключению смертельные ранения потерпевший мог получить с 22:20 до 03:20 следующих суток, то, учитывая позицию стороны защиты, суды при определении времени смерти потерпевшего должны были исходить из требований ч. 4 ст. 17 УПК и принять за время смерти вариант, наиболее благоприятный для осужденной, то есть 22:20 предыдущих суток.

Исходя из этих фактов, события, закончившиеся смертельным повреждением потерпевшего, произошли в промежуток около часа с 21:07 до 22:20.

Эти обстоятельства опровергают вывод о том, что избиение осужденной, когда она испытала не менее 45 травматических влияний, произошло за несколько часов до смертельных ударов ножом. Других доказательств, опровергающих версию стороны защиты о том, что смертельные удары были нанесены непосредственно в связи с жестоким избиением осужденной потерпевшим и для защиты от него, судами не приведены, и, таким образом, утверждения осужденной не опровергнуты вне разумного сомнения.

В то же время, по мнению коллегии судей, в этой ситуации имеет место непропорциональность действий осужденной опасности посягательства, поскольку в момент нанесения осужденной 2 ударов ножом в живот потерпевшего последний уже не имел в руках нож. Однако применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны. Учитывая изложенное, коллегия судей переквалифицировала действия осужденной из ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.