Передавала рф дані про місця дислокації ЗСУ та складів з озброєнням: судитимуть жінку

Дані жінка пересилала куратору з фсб за допомогою одного з месенджерів

На Сумщині затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, уродженка росії, яка тривалий час проживає на Сумщині, пересилала куратору з фсб за допомогою одного з месенджерів, при цьому, щоб уникнути викриття, вона невідкладно видаляла відправлену інформацію з мобільного пристрою.

Ворога цікавили дані про штаби управління та склади з озброєнням ЗСУ на півночі.

«Правоохоронці затримали жінку в липні 2023 року під час чергового збору інформації для рашистів. З того часу обвинувачена перебуває за ґратами», - сказано у повідомленні.

Раніше Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку, який добровільно погодився збирати на передавати дані військового характеру представникам країни-агресора.

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