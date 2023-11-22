Шість футболок Мессі з Чемпіонату світу-2022 можуть піти з молотка за $10 мільйонів

Комплект футболок може стати найціннішою колекцією спортивних речей, які коли-небудь були виставлені на аукціон.

На відомому аукціоні Sotheby's виставлять футболки капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, в яких він грав на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Сукупну їхню вартість оцінюють у понад 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє Sotheby's, торги триватимуть із 30 листопада до 14 грудня.

«Продаж цих шести футболок є монументальною подією в історії аукціонів, оскільки пропонує фанатам і колекціонерам можливість доторкнутися до головного досягнення Мессі», – каже голова відділу сучасних предметів колекціонування Sotheby’s Брам Вахтер.

У Sotheby's називають футболки артефактами спадщини Мессі.

«Вони символізують кульмінацію кар’єри, сповненої важкої праці та невмирущої пристрасті до красивої гри. Шлях Мессі до чемпіонату світу 2022 року був не простим, тому ця перемога надихнула цілі покоління футболістів і вболівальників», – зазначають у лондонському аукціоні.

Там цитують реакцію Мессі на перемогу на Чемпіонаті світу: «Це було чудово. Того дня для мене все змінилося. Нарешті ми отримали те, про що так мріяли, те, чого я так довго хотів у своїй кар’єрі. Нарешті це сталося»

Комплект футболок може стати найціннішою колекцією спортивних речей, які коли-небудь були виставлені на аукціон.

Зазначається, зо частина виручених коштів спрямують на підтримку потреб дітей з рідкісними захворюваннями.

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