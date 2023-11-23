Збірна України з футболу дізналася суперника у плей-оф за вихід на Євро-2024

Матч відбудеться 21 березня.

Джерело фото: twitter.com/uafukraine

Збірна України з футболу зіграє зі збірною Боснії і Герцеговини у плей-оф за вихід на Євро-2024.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Матч відбудеться 21 березня.

У разі виходу до фіналу 26 березня українці зіграють з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Як ми писали, Україна зіграла внічию з Італією та не пройшла напряму на Євро-2024. Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

А ще ми розповідали, що шість футболок Мессі з Чемпіонату світу-2022 можуть піти з молотка за $10 мільйонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.