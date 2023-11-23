Довідку для школи та дитсадка тепер можна отримати у сімейного лікаря, — МОЗ

Відтепер всі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря.

Медичні довідки для зарахування дитини до школи можна буде отримати у сімейного лікаря. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, МОЗ прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Відтепер всі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. Обстеження лікарем «первинки» включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.

Ще одна важлива зміна – відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.

Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у цьому навчальному закладі.

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