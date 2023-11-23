В Україні планують створити відзнаку за особливий внесок у розвиток кримськотатарської мови

Нацкомісія з питань кримськотатарської мови почала обговорювати розробку законопроєкту щодо запровадження відзнаки за особливий внесок у розвиток кримськотатарської мови.

Джерело фото: interfax.com.ua

В Україні планують запровадити нову відзнаку для особливого внеску в розвиток кримськотатарської мови. Це один з ключових етапів стратегії розвитку кримськотатарської мови на період з 2022 по 2032 рік. Ця мова була визнана ЮНЕСКО однією з мов, що потребують особливого захисту, – повідомляє Мінреінтеграції.

Під час засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови обговорювалася розробка законодавчого акту про встановлення державної відзнаки за особливий внесок у розвиток і популяризацію кримськотатарської мови. Таке рішення має на меті підвищення престижу мови та заохочення громадян активно підтримувати і популяризувати її серед молоді.

На засіданні оголошено про намір проведення конкурсів на кращий дизайн відзнаки. Організація цих конкурсів та вибір кращого малюнка буде покладено на Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

Пропозиція про створення цієї відзнаки має бути передана на розгляд Президента. Рішення про встановлення відзнаки зазвичай підтверджується указом Глави держави.

Мета цієї нагороди полягає у визнанні зусиль вчених та представників громадськості, які долучаються до збереження та розвитку кримськотатарської мови, однієї з найважливіших мовних спадщин України.

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