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  1. В Україні

Чи оподатковується компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина: відповідь ДПС

20:00, 23 листопада 2023
У податковій зазначили, що не оподатковується дохід громадянина, отриманий як компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно.
Чи оподатковується компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина: відповідь ДПС
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Державна податкова служба України повідомила, що компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно громадянина не оподатковується. Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

Не оподатковується дохід громадянина, отриманий як компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно відповідно до Закону № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України» (далі – Закон № 2923).

Це передбачено п.п. 165.1.66 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону № 2923.

У податковій нагадали, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01.08.2023, зокрема, внесені зміни до ст. 165 Кодексу, а саме: п. 165.1 доповнено новим п.п. 165.1.66.

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