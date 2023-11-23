В Одессе судили мужчину, который подорвал почтамат, чтобы отомстить Новой почте

Мужчина теперь проведет за решеткой 4 года.

В Одессе вынесли приговор 32-летнему мужчине, взорвавшему почтомат. Об этом сообщает usionline.com.

Как стало известно, уроженец Крыма, в последнее время проживавший в Черновцах, раньше имел проблемы с законом.

Он разработал самодельное взрывное устройство и отправил его из Львова в Одессу. На почте злоумышленник указал недостоверные данные.

Убедившись, что заказ прибыл в почтомат возле супермаркета «АТБ», он с помощью автоматического таймера взорвал устройство.

Мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что был недоволен сотрудничеством с Новой почтой, поэтому решил повредить имущество.

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